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До порту Маріуполя зайшло нове вантажне судно РФ: названо причину

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Маріуполь, Субота 04 червня 2022 15:13
До порту Маріуполя зайшло нове вантажне судно РФ: названо причину Фото: у порт Маріуполя зайшов російський вантажний корабель (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До порту Маріуполя зайшло російське судно для завантаження металобрухту. Це вже друге судно РФ, яке відправили для мародерства металу з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Судно прийшло, стоїть у порту", - пише видання.

Судно буде завантажене партією металу, викраденого з Маріуполя.

Зазначимо, за даними агентства, напередодні російські митники вже розвантажили награбований у Маріуполі металобрухт із першого судна та помістили метал на тимчасове зберігання у зону контролю у Ростові-на-Дону. Також повідомляється, що 3 червня судно "Славутич", завантажене листовим металом, прибуло з Маріуполя до Ростов-на-Дону.

Як повідомлялося, 29 травня до порту Маріуполя зайшло російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, який належить Україні.

Нагадаємо, супутник зафіксував рух суден у порту захопленого Маріуполя. Пізніше окупанти заявили, що хочуть вивезти з міста український метал.

У мерії повідомили, що 28 травня колаборанти почали вантажити металопродукцію у порту.

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