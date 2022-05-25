У порту Маріуполя зафіксували рух суден. Окупанти заявили, що хочуть вивезти метал

Супутник зафіксував рух вантажних суден у порту Маріуполя. Кораблі перемістились до причалів, де відвантажують продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

Згідно зі знімками Planet Labs, у маріупольському порту помітили рух суден Lady Augusta та Tzarevna. За допомогою них окупанти можуть вивозити метал та зерно.

Журналісти встановили, що зерно, яке наразі знаходиться у Маріуполі, належить Україні, а більша частина металу є продукцією компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.

Водночас самопроголошений "мер" Костянтин Іващенко в ефірі російських ЗМІ повідомив про нібито відновлення роботи порту та намір відправити у Ростов-на-Дону перше судно з краденою українською металопродукцією.

"У порт вже прийнято на роботу близько 400 людей, розібрано завали. А саме головне, порт готується до першого відвантаження... У найближчі дні близько 3 тисяч тонн металопродукції буде відправлено у Ростов-на-Дону", - заявив колаборант.