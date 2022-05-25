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У порту Маріуполя зафіксували рух суден. Окупанти заявили, що хочуть вивезти метал

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Маріуполь, Середа 25 травня 2022 18:32
У порту Маріуполя зафіксували рух суден. Окупанти заявили, що хочуть вивезти метал Фото: у порту Маріуполя зафіксували рух вантажних суден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Супутник зафіксував рух вантажних суден у порту Маріуполя. Кораблі перемістились до причалів, де відвантажують продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Згідно зі знімками Planet Labs, у маріупольському порту помітили рух суден Lady Augusta та Tzarevna. За допомогою них окупанти можуть вивозити метал та зерно.

Журналісти встановили, що зерно, яке наразі знаходиться у Маріуполі, належить Україні, а більша частина металу є продукцією компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.

Водночас самопроголошений "мер" Костянтин Іващенко в ефірі російських ЗМІ повідомив про нібито відновлення роботи порту та намір відправити у Ростов-на-Дону перше судно з краденою українською металопродукцією.

"У порт вже прийнято на роботу близько 400 людей, розібрано завали. А саме головне, порт готується до першого відвантаження... У найближчі дні близько 3 тисяч тонн металопродукції буде відправлено у Ростов-на-Дону", - заявив колаборант.

Фото: судна у порту Маріуполя (t.me/cxemu)

Нагадаємо, що на супутникових знімках помітили, як у Севастополі на російські кораблі завантажують українське зерно.

Також супутник зафіксував рух російського корабля з краденим українським зерном.

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