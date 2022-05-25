У порту Маріуполя зафіксували рух суден. Окупанти заявили, що хочуть вивезти метал
Супутник зафіксував рух вантажних суден у порту Маріуполя. Кораблі перемістились до причалів, де відвантажують продукцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Згідно зі знімками Planet Labs, у маріупольському порту помітили рух суден Lady Augusta та Tzarevna. За допомогою них окупанти можуть вивозити метал та зерно.
Журналісти встановили, що зерно, яке наразі знаходиться у Маріуполі, належить Україні, а більша частина металу є продукцією компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.
Водночас самопроголошений "мер" Костянтин Іващенко в ефірі російських ЗМІ повідомив про нібито відновлення роботи порту та намір відправити у Ростов-на-Дону перше судно з краденою українською металопродукцією.
"У порт вже прийнято на роботу близько 400 людей, розібрано завали. А саме головне, порт готується до першого відвантаження... У найближчі дні близько 3 тисяч тонн металопродукції буде відправлено у Ростов-на-Дону", - заявив колаборант.
Нагадаємо, що на супутникових знімках помітили, як у Севастополі на російські кораблі завантажують українське зерно.
Також супутник зафіксував рух російського корабля з краденим українським зерном.
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