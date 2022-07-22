Порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень з Росії

Найбільший порт в Європі і один з найбільших по вантажообігу порт в світі - порт Роттердама - заявив, що контейнерні перевезення з Росії і в неї припинилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу порту Роттердама .

"Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні "вузькі місця" в глобальній контейнерної логістики призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів в більш дрібні", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі порту заявили, що напередодні санкцій на вугілля і нафту в останні місяці імпортувалося менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і СПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.