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Порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень з Росії

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Роттерда, П'ятниця 22 липня 2022 12:26
Порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень з Росії Фото: Порт Роттердама оголосив про припинення контейнерних перевезень з Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Найбільший порт в Європі і один з найбільших по вантажообігу порт в світі - порт Роттердама - заявив, що контейнерні перевезення з Росії і в неї припинилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу порту Роттердама.

"Контейнерні перевезення в Росію і з Росії припинилися, а постійні "вузькі місця" в глобальній контейнерної логістики призвели до переміщення вантажів з великих контейнерних портів в більш дрібні", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі порту заявили, що напередодні санкцій на вугілля і нафту в останні місяці імпортувалося менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і СПГ. Компанії все більше імпортують з інших країн.

Нагадаємо, напередодні ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Руський мир" і мер Москви Сергій Собянін.

Крім того, ЄС заблокував пропозицію ввести санкції проти Російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.

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