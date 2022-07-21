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ЄС заблокував санкції проти постачальника титану з Росії, - WSJ

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Брюссель, Четвер 21 липня 2022 23:01
ЄС заблокував санкції проти постачальника титану з Росії, - WSJ Фото: Євросоюз не став вводити санкції проти "ВСМПО-Авісма" (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що проти цих санкцій виступила Франція та ще деякі країни ЄС, оскільки цей крок міг би призвести до відмови Росії від експорту титану до Європи. "ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником для французької компанії Airbus SE.

За словами європейських чиновників, спочатку російська компанія була в списку санкцій. Пропонувалося заборонити їй продаж товарів подвійного і військового призначення. Виробник титану також поставляє матеріали для виробництва російських реактивних винищувачів і частково належить "Ростеху", який вже знаходиться під обмеженнями.

У той же час в Євросоюзі вже не перший місяць обговорюють заборону на імпорт російського титану, паладію і нікелю. Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс говорив у квітні, що ЄС треба диверсифікувати поставки цієї сировини.

Нагадаємо, раніше Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає ембарго на російське золото, санкції проти "Сбербанку", мера Москви Сергія Собяніна, байкерів президента Росії Володимира Путіна, а також щодо акторів Сергія Безрукова і Володимира Машкова.

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