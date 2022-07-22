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Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок из России

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Роттердам, Пятница 22 июля 2022 12:26
Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок из России Фото: Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок из России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Крупнейший порт в Европе и один из крупнейших по грузообороту порт в мире - порт Роттердама - заявил, что контейнерные перевозки из России и в нее прекратились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу порта Роттердама.

"Контейнерные перевозки в Россию и из России прекратились, а постоянные "узкие места" в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе порта заявили, что в преддверии санкций на уголь и нефть в последние месяцы импортировалось меньше российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все больше импортируют из других стран.

Напомним, накануне ЕС ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана.

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