У порт Одеси зайшли 5 кораблів країн НАТО

Фото: кораблі НАТО (port.odessa.ua)

Зокрема, в порт зайшли два есмінця і три фрегата

У порт Одеси в рамках багатонаціональних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019" зайшли п'ять кораблів країн НАТО. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Одеського морського порту.

Зокрема, в проміжку між 10 і 12 годинами дня у Каботажну гавань були заведені 4 корабля-учасника навчань "Сі Бриз-2019": британський есмінець D37 Duncan і три фрегата - Toronto (ВМС Канади), Turgutreis (ВМС Туреччини) і Regele Ferdinand (ВМС Румунії).

Фото: кораблі НАТО

Також повідомляється, що після 15:00 до причальної стінки із зовнішнього боку Карантинного молу був поставлений американський ракетний есмінець Carney.

Крім того, очікується, що найближчим часом до перерахованої групи кораблів приєднається флагман Військово-Морських Сил ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Нагадаємо, увечері 3 липня французький корабель радіоелектронної розвідки А759 Dupuy de Lome увійшов у чорноморські води. Зазначалося, що корабель радіоелектронної розвідки сил НАТО був побудований для перехоплення і аналізу сигналів, у тому числі за допомогою супутників. Сам корабель був введений у дію в 2006 році.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесу прибуде американський есмінець США USS Carney.

Відзначимо, Росія направила свої кораблі для контролю навчань "Сі Бриз-2019", організованих Україною і НАТО.