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Росія направила свої кораблі для контролю навчань See Breeze

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 15:58
Росія направила свої кораблі для контролю навчань See Breeze
Ілюстративне фото (mil.ru)

Росія має намір проконтролювати дії кораблів НАТО в Чорному морі

Російська Федерація направила свої кораблі для контролю навчань See Breeze-2019 спільно організованими Україною і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У Національному центрі управління обороною РФ розповіли, що в районах проведення навчань контроль за кораблями НАТО здійснює протичовновий корабель "Касимов" і сторожовий корабель "Пытливый".

Також для чергування задіяні літаки морської авіації та берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастион".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військово-морські навчань Sea Breeze-2019 стартував 1 липня в північно-західній частині Чорного моря. За даними прес-служби посольства України в США, беруть участь понад 3 тис. військовослужбовців з 19 країн. Провідну роль у підготовці відіграють Сполучені Штати Америки. Планується, що навчання триватимуть до 12 липня.

Крім того, одну з локацій навчань Sea Breeze-2019 довелося змінити з-за попередження Російської Федерації про закриття однієї з ділянок Чорного моря. У свою чергу керівник навчань від США, командир тактичного з'єднання 65 Метью Лиман заявив, що найважливішим компонентом навчань є ускладнення організації та координація спільних зусиль.

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