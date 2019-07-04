Ще один корабель НАТО зайшов у Чорне море на час "Сі Бриз-2019"

Фото: корабель А759 Dupuy de Lome (wikipedia.org)

Корабель радіоелектронної розвідки НАТО простежить за російськими суднами

Увечері 3 липня французький корабель радіоелектронної розвідки А759 Dupuy de Lome увійшов в чорноморські води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одеське видання "Думська".

Корабель радіоелектронної розвідки сил НАТО був побудований для перехоплення і аналізу сигналів, в тому числі за допомогою супутників. Сам корабель був введений в експлуатацію у 2006 році. Екіпаж корабля складається з 30 моряків і 80 операторів розвідапаратури.

Раніше цей корабель неодноразово входив в Чорне море для розвідувальних дій. "Дюпюї-де-Лом" був присутній у чорноморських водах у 2006, 2010, 2014 і 2015 роках.

Наголошується, що французький розвідник не буде приймати участі в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019". Швидше, він буде спостерігати за російськими кораблями, які стежать за американським есмінцем "Карні".

Зазначимо, раніше Росія направила свої кораблі для контролю навчань, організованими Україною і НАТО, "Сі Бриз-2019". Зокрема, РФ виставила для контролю і спостереження судно "Касімов" і сторожовий корабель "Питлівий". Так само для чергування були задіяні літаки морської авіації РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесу прибув американський есмінець США USS Carney. Разом з тим стало відомо, що до Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma для участі в міжнародних навчаннях "Сі-Бриз 2019".