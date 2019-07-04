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В порт Одессы зашли 5 кораблей стран НАТО

Новости » Происшествия    04.07.2019 - 17:29
В порт Одессы зашли 5 кораблей стран НАТО
Фото: корабли НАТО (port.odessa.ua)

В частности, в порт зашли два эсминца и три фрегата

В порт Одессы в рамках многонациональных военно-морских учений "Си Бриз-2019" зашли пять кораблей стран НАТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

В частности, в промежутке между 10 и 12 часами дня в Каботажную гавань были заведены 4 корабля-участника учений "Си Бриз-2019": британский эсминец D37 Duncan и три фрегата - Toronto (ВМС Канады), Turgutreis (ВМС Турции) и Regele Ferdinand (ВМС Румынии).

 Фото: корабли НАТО 

Также сообщается, что после 15:00 к причальной стенке с внешней стороны Карантинного мола был поставлен американский ракетный эсминец Carney.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время к перечисленной группе кораблей присоединится флагман Военно-Морских Сил ВС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Напомним, вечером 3 июля французский корабль радиоэлектронной разведки А759 Dupuy de Lome вошел в черноморские воды. Отмечалось, что корабль радиоэлектронной разведки сил НАТО был построен для перехвата и анализа сигналов, в том числе с помощью спутников. Сам корабль был введен в строй в 2006 году.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессу прибудет американский эсминец США USS Carney.

Отметим, Россия направила свои корабли для контроля учений "Си Бриз-2019", организованных Украиной и НАТО.

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