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В Одесу прибуде есмінець США USS Carney

Новини » Суспільство    29.06.2019 - 18:35
В Одесу прибуде есмінець США USS Carney
Фото: USS Carney (twitter.com/natohawks)

Разом з есмінцем прямує десантне судно USNS Yuma

Американський есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Carney прямує до порту Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Посольства США в Україні у Twitter.

У посольстві повідомили, що есмінець вже у дорозі й з нетерпінням чекають побачити його та екіпаж у Одесі.

Есмінець "Карні", який в даний час входить до складу 24-ї ескадри есмінців США, відноситься до типу "Арлі Бьорк" й може виконувати різні завдання завдяки сильному та збалансованому озброєнню, яке керується єдиною системою Іджіс.

Разом з тим повідомляється, що до Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8), яке маж прийняти участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019, що стане другим випадком в історії заходу корабля цього типу до акваторії Чорного моря.

Судна цього типу є багатоцільовими й ризначенні для роботи в мілководних портах та фарватерах.Вони можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидати війська, вантажі та техніку. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що літак і безпілотник США провели розвідку над Чорним морем. У вівторок, 4 червня, з авіабази Сігонелла вилетів стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США, який досяг чорноморського узбережжя Росії, пролетівши через повітряний простір Греції і України, він також провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

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