Фрегат берегової охорони США Hamilton зайшов до Одеси
Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton сьогодні вранці зайшов до Одеси. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу.
Про це повідомляє "Думська".
USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року. Довжина 127 метрів, ширина 16, осадка 6,4 метра. Повна водотоннажність 4180 тонн. Швидкість понад 28 вузлів, екіпаж 111 осіб, включаючи 15 офіцерів.
Озброєння-57-мм гармата Mk110, чотири кулемети Браунінг, система ближнього бою Block 1B Phalanx, Різне радіоелектронне обладнання, в тому числі система радіоелектронної боротьби (РЕБ), вертоліт MH-65 Dolphin і пара безпілотних літальних апаратів типу VUAV.
Це перший захід корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
Фото: корабель USCGC Hamilton в Одесі (dumskaya.net)
Нагадаємо, Hamilton увійшов в Чорне море ввечері 27 квітня. Чорноморський флот Російської Федерації заявив, що почав стежити за діями корабля.
РБК-Україна писало, що протягом двох днів-8 і 9 травня-флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і корабель берегової охорони США Hamilton відпрацьовували спільні навчання в морі. Всі елементи навчань відбувалися під наглядом кораблів РФ.