Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно данным агентства, 21 ноября 2021 года состояние изобретателя составило 340 миллиардов долларов. Однако за последние недели декабря капитал Маска начал резко снижаться и уменьшился до 137 миллиардов долларов.

Причиной стало падение акций Tesla. Как пишет Bloomberg, за семь дней производитель электромобилей подешевел на 85 миллиардов долларов, а его рыночная капитализация упала до 390 миллиардов долларов.

"В общей сложности за год стоимость компании сократилась втрое. В январе она оценивалась в 1,2 триллиона долларов", - добавляют СМИ.