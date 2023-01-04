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Twitter возвращает запрещенную ранее политическую рекламу

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США, Среда 04 января 2023 15:32
Twitter возвращает запрещенную ранее политическую рекламу Фото: Twitter возвращает запрещенную ранее политическую рекламу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Соцсеть Twitter, которую приобрел Илон Маск, заявила, что начнет разрешать запрещенную с 2019 года политическую рекламу, чтобы "способствовать публичной дискуссии по важным темам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

В 2019 году в Twitter запретили политическую рекламу после того, как вместе с другими социальными платформами, например Facebook, они столкнулись с критикой из-за распространения дезинформации о выборах.

"Мы верим, что реклама, основанная на целях, может способствовать общественной дискуссии на важные темы. Сегодня мы смягчаем нашу рекламную политику. Мы также планируем расширить разрешенную политическую рекламу в ближайшие недели", - заявила компания через аккаунт Twitter Safety.

Этот шаг может открыть для Twitter возможность получения большего дохода, поскольку он пытается заманить рекламодателей обратно на платформу.

Напомним, Илон Маск снова попал в скандал, на этот раз из-за не оплаченной аренды офисов Twitter.

Ранее мы писали, почему Илон Маск за последние месяцы потерял более 200 миллиардов долларов.

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