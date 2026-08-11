Пустые полки в магазинах: как удары по складам повлияют на стоимость продуктов

Главное:

Уничтожено 80–100 тыс. кв. м холодных складов в Киеве и области: свободных мощностей соответствующего класса хватает всего на 20–30% от утраченного.

свободных мощностей соответствующего класса хватает всего на 20–30% от утраченного. Переход на сеть мелких холодильных хабов вместо крупных распределительных центров (РЦ) повысит логистические расходы ритейла на ~10–15%, а для отдельных категорий товаров это может прибавить 5–6% к цене на полке.

вместо крупных распределительных центров (РЦ) повысит логистические расходы ритейла на ~10–15%, а для отдельных категорий товаров это может прибавить 5–6% к цене на полке. Прямая доставка производителей в каждый магазин в обход РЦ технически возможна , но приведет к удорожанию логистики в 2-3 раза и убыточна для обеих сторон цепи.

, но приведет к удорожанию логистики в 2-3 раза и убыточна для обеих сторон цепи. Годовая инфляция в июле 2026 года составила 7,7% , а транспортные услуги за год подорожали на 28,9% – рост логистического плеча уже отражается на стоимости перевозок.

, а транспортные услуги за год подорожали на 28,9% – рост логистического плеча уже отражается на стоимости перевозок. Строительство холодильного терминала площадью 2–3 тыс. кв. м может занять 6-12 месяцев.

В ночь на 5 августа российская атака разрушила распределительные центры сетей "Сильпо" и "Фора", входящих в Fozzy Group. В "Форе" сообщили , что всех находившихся на территории складов работников эвакуировали, погибших нет, но компания потеряла значительную часть товарных запасов, техники и оборудования. В "Сильпо" лишь лаконично поблагодарили гостей за поддержку в соцсетях, не упоминая о самом ударе.

Обе сети заверили, что продолжают работать и возобновляют поставки, хотя отдельные товары временно могут не быть на полках.

Насколько серьезен дефицит холодных составов

Александр Бондаренко, CEO Бюро инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest в комментарии РБК-Украина рассказал, какие изменения претерпела холодовая логистика из-за ухудшения безопасности.

Самая острая ситуация сейчас сложилась в Киеве и области, где проживает около 5,5 млн человек и сосредоточен наибольший спрос на продукты.

В столичном регионе уничтожено ориентировочно 80–100 тыс. кв. м складов холодного хранения – именно оттуда уходили мясо, охлажденная продукция, молочка, фрукты и овощи, имеющие температурный режим 0…+4°C.

Возить такие категории из других областей в 300–400 км, по словам Бондаренко, экономически нецелесообразно.

Фото: в мясном отделе магазина "Сільпо", что в центральной части Киева, недостаточно товаров (РБК-Украина)

Свободных площадей соответствующего класса в регионе мало: по оценке эксперта, это примерно 20–30 тыс. кв. м составов преимущественно более старого, еще советского формата – худшего качества, чем уничтоженные объекты класса А-минус.

То есть имеющиеся мощности покрывают только 20–30% потерянного . Строительство нового небольшого холодильного терминала площадью 2–3 тыс. кв. м занимает не менее 6-12 месяцев.

Именно поэтому, считает Бондаренко, реальная перспектива – децентрализация: замена одного крупного распределительного центра сетью более мелких хабов с той же охлаждающей технологией .

Фото: полки в молочном отделе "Сильпо" в "спальном" районе столицы пусты почти на четверть (РБК-Украина)

Но такое дробление повысит операционные расходы: в обслуживании крупного автоматизированного состава требуется 20–30 работников, тогда как сеть меньших объектов – уже 60–70 человек, плюс дополнительная техника для загрузки и сортировки.

По расчетам эксперта, это прибавит логистике 10–15% затрат , а для дешевых и тяжелых товаров, как айран или кефир, где логистическая составляющая в себестоимости достигает 15% – еще до 5–6% к цене на полке .

Выдержит ли прямая доставка и исчезнувшая из магазинов

Ритейлеры – "Сільпо", АТБ, Novus – уже договариваются с производителями доставлять товар непосредственно в каждый магазин в обход разрушенных РЦ.

Но, по словам Бондаренко, для производителя – это нереалистично: доставка, например, в 1300 магазинов АТБ повысит логистические затраты не на 10–15%, а в два-три раза , что может отразиться на ценах еще на 15–20% .

"Проблема и в том, что сами магазины не имеют достаточно складских площадей, чтобы принимать одновременно сотни паллет от разных поставщиков", – объясняет Бондаренко.

Последствия перебоев уже заметны на полках: часть фруктово-овощной продукции в Сильпо теперь поступает из западных областей и из-за рубежа, в частности, из Польши.

Фото: большая часть импортных овощей и зелени у "Сильпо" в центральном районе столицы отсутствует (РБК-Украина)

В отдельных районах Киева также исчезли некоторые табачные изделия – вероятно, из-за повреждения складов готовой продукции JTI и Imperial Brands Украина в результате атаки РФ 5 августа.

Государство, по словам Бондаренко, могло бы помочь серией шагов, включающих такие меры как:

бронирование водителей и строителей , восстанавливающих поврежденную инфраструктуру;

, восстанавливающих поврежденную инфраструктуру; государственная программа страхования военных рисков под 3-4% для новых логистических объектов, поскольку коммерческие страховые компании сейчас выставляют тариф 8–10% стоимости здания в год, что для большинства проектов неподъемно.

Логистическое плечо и импорт

Удорожание логистики ощутимо и в другом направлении – импорте через сухопутные границы.

Экономист Борис Кушнирук отмечает, что ограничения в портах Большой Одессы частично компенсируются переориентацией грузов через порт Констанца в Румынии и наземные маршруты через Венгрию, Польшу и Словакию.

Фото: апельсинов и яблок у "Сільпо" в центре Киева пока достаточно (РБК-Украина)

По его словам, это увеличивает логистическое плечо и может спровоцировать рост цен, однако конкуренция среди поставщиков остается достаточной, чтобы сдержать резкие ценовые скачки .

Данные Госстата подтверждают, что логистическая инфляция уже ускоряется : за июль 2026 транспортные услуги подорожали на 5,2% только за месяц, а за год – на 28,9%, автодорожный пассажирский транспорт – на 30,8% год к году. Топливо и смазки за год прибавили в цене на 28%.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет и 115 ударных беспилотников. В атаку попали, в частности, логистические центры, склады и производственные предприятия. Одни из наибольших потерь понесли ''Эпицентр'', Rozetka, также ''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus, Liqui Moly, Puma и Intertop.