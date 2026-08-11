Пустые полки в магазинах: как удары по складам повлияют на стоимость продуктов

После ударов РФ по логистической инфраструктуре крупные продуктовые сети "Сильпо", "Фора" и Thrash – столкнулись с временными перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.
О масштабе потерь, сроках восстановления и влиянии на цены РБК-Украина спросило у экспертов.
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В ночь на 5 августа российская атака разрушила распределительные центры сетей "Сильпо" и "Фора", входящих в Fozzy Group. В "Форе" сообщили , что всех находившихся на территории складов работников эвакуировали, погибших нет, но компания потеряла значительную часть товарных запасов, техники и оборудования. В "Сильпо" лишь лаконично поблагодарили гостей за поддержку в соцсетях, не упоминая о самом ударе.
Обе сети заверили, что продолжают работать и возобновляют поставки, хотя отдельные товары временно могут не быть на полках.
Александр Бондаренко, CEO Бюро инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest в комментарии РБК-Украина рассказал, какие изменения претерпела холодовая логистика из-за ухудшения безопасности.
Самая острая ситуация сейчас сложилась в Киеве и области, где проживает около 5,5 млн человек и сосредоточен наибольший спрос на продукты.
В столичном регионе уничтожено ориентировочно 80–100 тыс. кв. м складов холодного хранения – именно оттуда уходили мясо, охлажденная продукция, молочка, фрукты и овощи, имеющие температурный режим 0…+4°C.
Возить такие категории из других областей в 300–400 км, по словам Бондаренко, экономически нецелесообразно.
Фото: в мясном отделе магазина "Сільпо", что в центральной части Киева, недостаточно товаров (РБК-Украина)
Свободных площадей соответствующего класса в регионе мало: по оценке эксперта, это примерно 20–30 тыс. кв. м составов преимущественно более старого, еще советского формата – худшего качества, чем уничтоженные объекты класса А-минус.
То есть имеющиеся мощности покрывают только 20–30% потерянного . Строительство нового небольшого холодильного терминала площадью 2–3 тыс. кв. м занимает не менее 6-12 месяцев.
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Именно поэтому, считает Бондаренко, реальная перспектива – децентрализация: замена одного крупного распределительного центра сетью более мелких хабов с той же охлаждающей технологией .
Фото: полки в молочном отделе "Сильпо" в "спальном" районе столицы пусты почти на четверть (РБК-Украина)
Но такое дробление повысит операционные расходы: в обслуживании крупного автоматизированного состава требуется 20–30 работников, тогда как сеть меньших объектов – уже 60–70 человек, плюс дополнительная техника для загрузки и сортировки.
По расчетам эксперта, это прибавит логистике 10–15% затрат , а для дешевых и тяжелых товаров, как айран или кефир, где логистическая составляющая в себестоимости достигает 15% – еще до 5–6% к цене на полке .
Ритейлеры – "Сільпо", АТБ, Novus – уже договариваются с производителями доставлять товар непосредственно в каждый магазин в обход разрушенных РЦ.
Но, по словам Бондаренко, для производителя – это нереалистично: доставка, например, в 1300 магазинов АТБ повысит логистические затраты не на 10–15%, а в два-три раза , что может отразиться на ценах еще на 15–20% .
"Проблема и в том, что сами магазины не имеют достаточно складских площадей, чтобы принимать одновременно сотни паллет от разных поставщиков", – объясняет Бондаренко.
Последствия перебоев уже заметны на полках: часть фруктово-овощной продукции в Сильпо теперь поступает из западных областей и из-за рубежа, в частности, из Польши.
Фото: большая часть импортных овощей и зелени у "Сильпо" в центральном районе столицы отсутствует (РБК-Украина)
В отдельных районах Киева также исчезли некоторые табачные изделия – вероятно, из-за повреждения складов готовой продукции JTI и Imperial Brands Украина в результате атаки РФ 5 августа.
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Государство, по словам Бондаренко, могло бы помочь серией шагов, включающих такие меры как:
Удорожание логистики ощутимо и в другом направлении – импорте через сухопутные границы.
Экономист Борис Кушнирук отмечает, что ограничения в портах Большой Одессы частично компенсируются переориентацией грузов через порт Констанца в Румынии и наземные маршруты через Венгрию, Польшу и Словакию.
Фото: апельсинов и яблок у "Сільпо" в центре Киева пока достаточно (РБК-Украина)
По его словам, это увеличивает логистическое плечо и может спровоцировать рост цен, однако конкуренция среди поставщиков остается достаточной, чтобы сдержать резкие ценовые скачки .
Данные Госстата подтверждают, что логистическая инфляция уже ускоряется : за июль 2026 транспортные услуги подорожали на 5,2% только за месяц, а за год – на 28,9%, автодорожный пассажирский транспорт – на 30,8% год к году. Топливо и смазки за год прибавили в цене на 28%.
Напомним, в ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 28 ракет и 115 ударных беспилотников. В атаку попали, в частности, логистические центры, склады и производственные предприятия. Одни из наибольших потерь понесли ''Эпицентр'', Rozetka, также ''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus, Liqui Moly, Puma и Intertop.