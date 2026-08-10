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Инфляция в июле выросла на 7,7%: что подорожало больше, а какие товары стали дешевле

17:55 10.08.2026 Пн
4 мин
Госстат назвал изменившиеся в цене товары и услуги
aimg Анастасия Мацепа
Инфляция в июле выросла на 7,7%: что подорожало больше, а какие товары стали дешевле Фото: В Украине изменились цены на товары и услуги (Getty Images)
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В июле 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с июнем. В годовом исчислении инфляция составила 7,7%, тогда как базовая инфляция достигла 8,1%.

Какие товары и услуги больше всего изменились в цене за месяц, – в материале РБК-Украина со ссылкой данные Государственной службы статистики Украины.

Главное:

  • Потребительские цены в июле выросли на 0,3% в месяц.
  • Годовая инфляция составила 7,7%, базовая – 8,1%.
  • Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,2%.
  • Больше всего продуктов подешевели яйца – на 6%, и овощи – на 5,9%.
  • Одежда и обувь стали дешевле на 4,8%.
  • Водоснабжение подорожало на 31,9%, канализация – на 29,8%.
  • Транспортные услуги выросли в цене на 5,2%.

Как изменились цены в Украине

По данным Госстата, в июле потребительские цены выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к июлю 2025 года цены были выше на 7,7%. За январь-июль 2026 потребительские цены выросли на 6% по сравнению с декабрем прошлого года.

Базовая инфляция в июле составила 0,3% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении – 8,1%.

Инфляция в июле выросла на 7,7%: что подорожало больше, а какие товары стали дешевле

Фото: сравнение цен в июне 2026 и июле 2025 года (данные Госстата)

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Что происходило с ценами на продукты

В июле продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,2%.

Заметнее всего снизились цены на яйца – сразу на 6%. Овощи стали дешевле на 5,9%. Также на 1,3-0,6% снизились цены на свинину, мясо птицы, продукты переработки зерновых и сало.

В то же время, отдельные продукты продолжили дорожать. Фрукты в июле подорожали на 1,5%, рыба и продукты из рыбы – на 1,3%, подсолнечное масло – на 1,2%.

Цены на безалкогольные напитки выросли на 1,1%, молоко – на 0,7%, творог и сыр – на 0,9%. Хлеб и макаронные изделия подорожали на 0,6%, а сахар – на 0,6%.

Если сравнивать с июлем прошлого года, больше выросли цены на рыбу и продукты из рыбы – на 22,4%, подсолнечное масло – на 21,8% и хлеб и хлебопродукты – на 18,6%.

Одежда и обувь подешевели

Заметное снижение цен в июле было зафиксировано в категории одежды и обуви.

В общей сложности они подешевели на 4,8%. В частности, одежда стала дешевле на 5,8%, а обувь – на 3,5%.

В годовом исчислении цены на одежду и обувь также оставались ниже, чем в прошлом году: на 5,6%.

Коммунальные услуги: водоснабжение и канализация резко подорожали

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле выросли на 1,6%.

Основной причиной явилось повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги. Водоснабжение подорожало на 31,9%, а канализация – на 29,8%. Уборка мусора стала дороже на 5,1%.

В то же время, тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление в июле не изменились.

Транспортные услуги прибавили в цене

Цены на транспорт в июле выросли на 1,3%.

Больше всего подорожали транспортные услуги – на 5,2%. В частности, проезд автомобильным пассажирским транспортом стал дороже на 6%, а железнодорожным – на 2,7%.

В то же время цены на топливо и смазочные масла в июле снизились на 0,1%. Однако по сравнению с июлем 2025 года они остаются значительно выше – на 28%.

Инфляция в июле выросла на 7,7%: что подорожало больше, а какие товары стали дешевле

Фото: динамика изменений цен на продукты, коммунальные услуги, жилье и транспорт по сравнению с июнем 2026 года (данные Госстата)

Что еще подорожало

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в июле на 1,5%. В частности, цены на табачные изделия выросли на 1,8%.

На 0,9% выросли цены на разные товары и услуги, на 0,8% – в ресторанах и гостиницах, на 0,7% – в сфере отдыха и культуры.

Медицинские услуги подорожали: цены в сфере здравоохранения выросли на 0,6%, а амбулаторные услуги – на 0,8%.

В то же время фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подешевели на 0,6%.

По данным Госстата, в июле цены на образование выросли на 0,1%. В годовом исчислении эта категория остается одной из тех, где цены выросли больше всего: на 14,7% по сравнению с июлем 2025 года.

В целом в июле цены на потребительском рынке росли умеренно – на 0,3% в месяц. В то же время, динамика в отдельных категориях существенно отличалась: наряду с сезонным удешевлением продуктов и одежды потребители столкнулись со значительным ростом стоимости отдельных коммунальных и транспортных услуг.

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