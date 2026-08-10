Бизнесу расширят механизмы страхования от войны: какие изменения готовит правительство
Минэкономики готовит изменения в госпрограмму страхования военных рисков для бизнеса. Правительство планирует распространить ее на Киев и область, арендуемое имущество, сельхозтехнику и тяжелый транспорт, а также увеличить максимальную компенсацию страховой премии до 5 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram.
Главное:
- Минэкономики готовит изменения в программу страхования военных рисков – ее хотят распространить на Киев и область, арендованное имущество, сельхозтехнику и тяжелый транспорт.
- Государственную компенсацию страховой премии предлагают увеличить до 5 млн грн, в то время как лимит страхового покрытия пока остается на уровне 30 млн грн.
- Бизнес настаивает на увеличении страхового покрытия до 100 млн грн или по меньшей мере до 50 млн. грн.
- Для крупного бизнеса готовят кредитование под 10%, поскольку крупные компании, по словам депутата, не могут воспользоваться "5-7-9%" на условиях, доступных МСБ.
По ее словам, Минэкономики подготовило изменения к постановлению Кабмина №1541, которым введен государственный механизм страхования и компенсации военных рисков для бизнеса через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).
Проект уже был направлен на согласование центральным органам исполнительной власти. После этого документ должен быть вынесен на рассмотрение правительства.
Что изменят в программе страхования
В частности, Минэкономики предлагает распространить программу на Киев и Киевскую область как территории повышенного риска.
Также планируется разрешить страховать арендованное имущество. Это касается, в частности, бизнеса, работающего на арендованных складах, терминалах и других помещениях.
Кроме того, в программу хотят включить сельскохозяйственную технику и тяжелый грузовой транспорт.
Отдельно предлагается расширить список имущества, которое можно страховать в топливном секторе. Кроме помещений и оборудования АЗС, речь идет о резервуарах, запасах горючего, топливе в транзите и транспорте для его перевозки.
Еще одно изменение – увеличение максимальной суммы, которую государство компенсирует бизнесу на оплату страховой премии, до 5 млн. грн. При этом максимальный лимит самого страхового покрытия по программе остается на уровне 30 млн грн.
Этот показатель бизнес считает одним из главных недостатков действующего механизма. По словам Василевской-Смаглюк, представители пострадавших предприятий настаивают на его увеличении до 100 млн. грн. или по меньшей мере до 50 млн. грн.
Госсклады и кредиты под 10%
Отдельно правительство рассматривает дополнительные инструменты поддержки крупных компаний, потерявших свои логистические и складские мощности в результате российских атак.
По словам Василевской-Смаглюк, Минэкономики готовит список государственных складских площадей, которые могут быть предложены крупным ритейлерам и пострадавшим от обстрелов логистическим компаниям.
"Представители этих бизнесов жалуются, что частные собственники не хотят отдавать им в аренду склады, потому что боятся российских атак на свои логистические объекты. Поэтому правительство рассматривает возможность размещения пострадавших бизнесов на государственных площадях", – сообщила депутат.
По ее словам, разрабатывается также программа кредитования крупного бизнеса под 10%.
Крупные компании, в частности "Розетка", "Эпицентр" и "Новая почта", сообщают об убытках, измеряемых миллиардами долларов, однако не могут воспользоваться льготным финансированием по программе "5-7-9%" на условиях, доступных для малого и среднего бизнеса, отметила Василевская-Смаглюк.
Напомним, Фонд государственного имущества уже приступилк аудиту складских помещений государственных предприятий, чтобы определить, какие площади могут быть переданы пострадавшему бизнесу. По предварительной оценке, потенциально речь идет о нескольких сотнях тысяч квадратных метров.