Бизнесу расширят механизмы страхования от войны: какие изменения готовит правительство

Минэкономики готовит изменения в госпрограмму страхования военных рисков для бизнеса. Правительство планирует распространить ее на Киев и область, арендуемое имущество, сельхозтехнику и тяжелый транспорт, а также увеличить максимальную компенсацию страховой премии до 5 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народную депутатку Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram .

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Минэкономики готовит изменения в программу страхования военных рисков – ее хотят распространить на Киев и область, арендованное имущество, сельхозтехнику и тяжелый транспорт.

– ее хотят распространить на Киев и область, арендованное имущество, сельхозтехнику и тяжелый транспорт. Государственную компенсацию страховой премии предлагают увеличить до 5 млн грн , в то время как лимит страхового покрытия пока остается на уровне 30 млн грн.

, в то время как лимит страхового покрытия пока остается на уровне 30 млн грн. Бизнес настаивает на увеличении страхового покрытия до 100 млн грн или по меньшей мере до 50 млн. грн.

или по меньшей мере до 50 млн. грн. Для крупного бизнеса готовят кредитование под 10%, поскольку крупные компании, по словам депутата, не могут воспользоваться "5-7-9%" на условиях, доступных МСБ.

По ее словам, Минэкономики подготовило изменения к постановлению Кабмина №1541, которым введен государственный механизм страхования и компенсации военных рисков для бизнеса через Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).

Проект уже был направлен на согласование центральным органам исполнительной власти. После этого документ должен быть вынесен на рассмотрение правительства.

Что изменят в программе страхования

В частности, Минэкономики предлагает распространить программу на Киев и Киевскую область как территории повышенного риска.

Также планируется разрешить страховать арендованное имущество. Это касается, в частности, бизнеса, работающего на арендованных складах, терминалах и других помещениях.

Кроме того, в программу хотят включить сельскохозяйственную технику и тяжелый грузовой транспорт.

Отдельно предлагается расширить список имущества, которое можно страховать в топливном секторе. Кроме помещений и оборудования АЗС, речь идет о резервуарах, запасах горючего, топливе в транзите и транспорте для его перевозки.

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Еще одно изменение – увеличение максимальной суммы, которую государство компенсирует бизнесу на оплату страховой премии, до 5 млн. грн. При этом максимальный лимит самого страхового покрытия по программе остается на уровне 30 млн грн.

Этот показатель бизнес считает одним из главных недостатков действующего механизма. По словам Василевской-Смаглюк, представители пострадавших предприятий настаивают на его увеличении до 100 млн. грн. или по меньшей мере до 50 млн. грн.

Госсклады и кредиты под 10%

Отдельно правительство рассматривает дополнительные инструменты поддержки крупных компаний, потерявших свои логистические и складские мощности в результате российских атак.

По словам Василевской-Смаглюк, Минэкономики готовит список государственных складских площадей, которые могут быть предложены крупным ритейлерам и пострадавшим от обстрелов логистическим компаниям.

"Представители этих бизнесов жалуются, что частные собственники не хотят отдавать им в аренду склады, потому что боятся российских атак на свои логистические объекты. Поэтому правительство рассматривает возможность размещения пострадавших бизнесов на государственных площадях", – сообщила депутат.

По ее словам, разрабатывается также программа кредитования крупного бизнеса под 10%.

Крупные компании, в частности "Розетка", "Эпицентр" и "Новая почта", сообщают об убытках, измеряемых миллиардами долларов, однако не могут воспользоваться льготным финансированием по программе "5-7-9%" на условиях, доступных для малого и среднего бизнеса, отметила Василевская-Смаглюк.

Напомним, Фонд государственного имущества уже приступилк аудиту складских помещений государственных предприятий, чтобы определить, какие площади могут быть переданы пострадавшему бизнесу. По предварительной оценке, потенциально речь идет о нескольких сотнях тысяч квадратных метров.