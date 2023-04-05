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Аналитики ISW объяснили, почему Кремль снова начал угрожать ядерным оружием

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 05:19
Аналитики ISW объяснили, почему Кремль снова начал угрожать ядерным оружием Фото: В ISW объяснили, почему Кремль снова начал угрожать ядерным оружием (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремль пытается использовать ядерные угрозы, чтобы сдержать западную военную помощь Киеву перед контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдывал решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвиняя НАТО в активизации боевой подготовки и разведки у границ.

"Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в частности с применением тактической ядерной оружия", - говорится в отчете.

В ISW указывают, что выступления Шойгу не содержат новых данных по белорусским учениям и являются частью информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", - подчеркнули специалисты.

Институт изучения войны продолжает оценивать, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким и что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси вряд ли повлияет на реалии боевых действий в Украине.

Кроме того, развернутое Кремлем ядерное оружие в Беларуси почти наверняка останется под контролем российского персонала, который там постоянно дислоцируется.

Ключевые выводы ISW:

  • Кремль попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в Союзное государство, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 5-6 апреля.
  • Показательный ответ основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на убийство российского милблогера Максима Фомина свидетельствует о том, что он, вероятнее всего, считает нападение частично направленным против него самого.
  • Кремль продолжает пытаться заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь больших долгосрочных экономических последствий.
  • Кремль пытается переложить больше ответственности за развитие российской промышленности на региональные органы, чтобы изолировать себя от возможной критики по ухудшению экономической ситуации в России.
  • Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка-Донецк.
  • Шойгу заявил, что нынешний цикл весеннего призыва в России проходит по плану.
  • Белорусские государственные СМИ сообщили, что белорусский Комитет государственной безопасности арестовал двух мужчин по подозрению в попытке теракта в Гродно.

Напомним, Путин объявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Мир уже отреагировал на заявление диктатора.

В ЕС указали, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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Кремль Ядерное оружие Сергей Шойгу Война России против Украины
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