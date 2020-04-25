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Порошенко: мовний закон має бути позбавлений будь-якої кон’юнктури

Новини » Політика     25.04.2020 - 20:12
Порошенко: мовний закон має бути позбавлений будь-якої кон’юнктури
Фото: Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

За його словами, робота над законом тривала кілька років, щоб документ став максимально збалансованим

Робота над мовним законом тривала кілька років, щоб документ став максимально збалансованим, а його ухвалення свідомо винесли за межі виборчої кампанії. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, з нагоди річниці ухвалення закону, передає РБК-Україна.

"Мова - не тема для спекуляцій. Завжди дотримувався думки, що стратегічний для України закон мав бути позбавлений будь-якої кон’юнктури. Так, після кількох століть тотальної русифікації, закон про державну мову мав звершити та закріпити розквіт української мови", - написав Порошенко.

Порошенко наголосив, що мовний омбудсмен Тетяна Монахова подала у відставку, бо уряд не забезпечив її умовами для роботи.

"Зараз відповідальність за провал цієї роботи перекладають на розробників Закону про мову. Хоча Закон чітко встановив, що уряд впродовж 6 місяців має створити всі умови для діяльності Уповноваженого із захисту державної мови", - додав Порошенко.

На його думку, така ситуація чітко показує ставлення діючої влади до підтримки та розвитку української мови.

"Але наша мова була і залишається запорукою національної безпеки й державної єдності. Дякую усім, хто працював і працює над дотриманням Закону про мову. Його роль у сучасній історії України важко переоцінити. Сподіваюся, що на посаду мовного омбудсмена прийде розумна, активна і принципова людина, яка працюватиме заради збереження нашої національної ідентичності і захистить один із головних державотворчих інструментів", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим з захисту державної мови в листопаді 2019 року. Посада мовного омбудсмена в Україні передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.

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