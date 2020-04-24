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Мовний омбудсмен йде з посади

Новини » Політика     24.04.2020 - 16:00
Мовний омбудсмен йде з посади
Фото: Тетяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

Монахова звільняється через півроку після призначення

Мовної омбудсмен Тетяна Монахова йде з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Вона зазначила, що це був яскравий і незабутній період у житті.

"Володимире Бородянський, Анатолій Максимчук, Світлана Фоменко, і багато інших прекрасних людей, які підтримували на цьому шляху, щиро вам дякую", - додала Монахова.

Відзначимо, в інтерв'ю одному зі ЗМІ вона заявила, з моменту призначення на посаду не отримувала заробітну плату, оскільки не було сформовано секретаріат мовного омбудсмена.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим з захисту державної мови в листопаді 2019 року. Посада мовного омбудсмена в Україні передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. Сухомлинського за спеціальністю "Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури". У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстоутворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. Мечникова.

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