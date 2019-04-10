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Порошенко дзвонив Ситнику у справі щодо "Оптимумспецдеталь"

Новини » Політика    10.04.2019 - 19:09
Порошенко дзвонив Ситнику у справі щодо "Оптимумспецдеталь"
Фото: Петро Порошенко (twitter.com poroshenko)

Президент зазначає, що ніяких прохань, окрім покарання винних, до Ситника не мав

Президент Петро Порошенко обговорював з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником справу щодо "Оптимумспецдеталь", якої стосується розслідування журналістів "Наші гроші". Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

Порошенко зазначив, що дзвонив директору НАБУ одразу після програми.

"Я дзвонив Ситнику одразу після програми Бігуса з одним проханням: винних у в’язницю. І ніяких інших прохань я не робив", - сказав він.

Глава держави, відповідаючи на питання журналіста, зазначив, що не був причетний до жодних корупційних схем.

"Я наголошую, що ні до яких корупційних схем президент Порошенко не був причетний. Мені не було відомо ні про які корупційні схеми. Я вимагаю, щоб у нас було абсолютне чесне розслідування", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко під час наради з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим і його заступником Сергієм Кривоносом звернувся до Кабінету міністрів з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром".

Як писало РБК-Україна, Генеральна прокуратура України відмовилася забрати у Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) справу стосовно "Оптімумспецдеталь".

Додамо також, в розслідуванні програми "Наші гроші" повідомлялося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ та ДФС були задіяні у схемах розкрадання в оборонному секторі, а саме брали хабарі від головних фігурантів справи.

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