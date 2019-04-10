ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко звонил Сытнику по делу "Оптимумспецдеталь"

Новости » Политика    10.04.2019 - 19:09
Порошенко звонил Сытнику по делу "Оптимумспецдеталь"
Фото: Петр Порошенко (twitter.com poroshenko)

Президент отмечает, что никаких просьб, кроме наказания виновных, к Сытнику не было

Президент Петр Порошенко обсуждал с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником дело по "Оптимумспецдеталь", которое касается расследования журналистов "Наші гроші". Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Порошенко отметил, что звонил директору НАБУ сразу после программы.

"Я звонил Сытнику сразу после программы Бигуса с одной просьбой: виновных в тюрьму. И никаких других просьб я не делал", - сказал он.

Глава государства, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что не был причастен ни к каким коррупционным схемам.

"Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционных схемам президент Порошенко не был причастен. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. Я требую, чтобы у нас было абсолютно честное расследование", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко во время совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром".

Как писало РБК-Украина, Генеральная прокуратура Украины отказалась забрать у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дело в отношении "Оптимумспецдеталь".

Добавим также, в расследовании программы "Наші гроші" сообщалось о том, что НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах разворовывания в оборонном секторе, а именно брали взятки от главных фигурантов дела.

Делом о саботаже НАБУ расследования о хищениях в оборонке займется ГБР САП просит повлиять на затягивание дел НАБУ по "Укроборонпрому"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины НАБУхищениеАртем Сытник
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь