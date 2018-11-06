Порошенко заявив, що у слідства є більше 20 версій по вбивству Гандзюк

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Виконавцям та замовникам вбивства Гандзюк загрожує найвища форма покарання

Президент України Петро Порошенко заявив, що у слідства є більше 20 версій по вбивству херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це він заявив у ході зустрічі з молоддю, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, після того, як справа Гандзюк перекваліфікована на вбивство виконавцям та замовникам злочину загрожує пожиттєва найвища форма покарання.

"Хочу наголосити, жодна версія, а їх сьогодні більше 20, не буде відкинута. Кожна буде дуже ретельно досліджена з дотриманням процедури слідства і я, як президент, не маю можливості і не повинен отримувати інформації, яка може зашкодити розслідуванню. Правоохоронні органи мають ефективно працювати. Тільки так можна встановити істину і покарати зло", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, злочин проти Гандзюк вже значною мірою розкритий.

Додамо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справу щодо вбивства Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року.