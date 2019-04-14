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Порошенко прибув на дебати на "Олімпійському"

Новини » Вибори 2019    14.04.2019 - 13:59
Порошенко прибув на дебати на "Олімпійському"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко на "Олімпійському" проведе дебати

Президент України Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" на заплановані дебати з Володимиром Зеленським. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко з охороною пройшов через натовп прихильників в напрямку сцени перед стадіоном. На даний момент президент з промовою виступає зі сцени. Він також висловив надію на те, що Володимир Зеленський все-таки приїде на стадіон.

Порошенко зазначив, що найближчим часом в конференц-холі він виступить перед журналістами. Він також запевнив, що після цього повернеться на сцену до своїх прихильників.
 

 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дебати Порошенка на НСК пройдуть фактично в форматі прес-конференції. Захід пройде в конференц-холі, в залі встановлено дві трибуни з іменами кандидатів на пост президента України і стільці для преси.

Відзначимо, модератором сьогоднішніх дебатів буде глава "Громадського радіо", український журналіст Андрій Куликов.
 

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