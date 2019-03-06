Порошенко пропонує частково відкрити інформацію про оборонне замовлення

Президент зазначив, що необхідно уникнути надмірного засекречення інформації про оборонні замовлення

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны по реформированию государственного концерна "Укроборонпром" заявил, что необходимо вносить изменения в законы, чтобы избежать чрезмерного засекречивания данных по государственному оборонному заказу, сообщает РБК-Украина.

"Должны инициировать изменения в законодательные акты для предотвращения чрезмерного засекречивания информации по государственному оборонному заказу", - отметил глава государства.

"Закупки старого преимущественно советского оружия, запчастей, боеприпасов также могут быть преимущественно открытыми. Требую обеспечить широкое использование конкурентных процедур закупки тем более, что сейчас мы законодательными актами предоставили право Министерству обороны самостоятельно осуществлять указанные закупки", - добавил глава государства.

Порошенко уточнил, что сведения о новейших разработках, в частности ракетных техниках, должны быть засекречены.

"Вместе с тем, сведения о новейших разработках, в частности ракетных техниках, информационных и в дальнейшем охраняются государством от чужих глаз и ушей. Здесь уже прошу, извините. Все перечисленные требования касаются ГК "Укроборонпром", - сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание Совета национальной безопасности и обороны по реформированию государственного концерна "Укроборонпром" состоится в среду, 6 марта, в 16:00.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об оборонном госзаказе на три года.

Добавим, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит ГК "Укроборонпром" и рассекретить приказы.