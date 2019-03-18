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Порошенко заявив, що Крим буде повернуто "одразу після президентських виборів"

Новини » Політика    18.03.2019 - 00:20
Порошенко заявив, що Крим буде повернуто "одразу після президентських виборів"
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що не піде на "торги і підкилимні домовленості"

Петро Порошенко заявив, що Крим буде повернуто Україні "одразу же після президентських виборів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

За його словами, не існує більш важливого завдання для України, української влади і президента, ніж забезпечити відновлення територіальної цілісності України.

"Друга позиція – ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. І Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу же після президентських виборів. Бо ви чули неодноразові заяви Путіна, що до президентських виборів цього робитися не буде, бо він дуже сподівається,  що буде обраний будь-хто, крім Порошенка для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. Моя позиція – не дочекаються. Ми звільнило Крим", - додав він.

Президент не виключив прогресу по запровадженню миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі.

"Те саме буде з Донбасом. Не виключаю, що одразу після виборів у нас буде прогрес по блакитним шоломам (запровадження миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині території Донбасу – ред.) ", - додав Порошенко.    

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Михайлівський площі у Києві  сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу "Народна зустріч з Петром Порошенко" відбулась сутичка.

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