Під час виступу Порошенка у Києві сталися сутички

Фото: під час виступу Порошенка у Києві відбулися сутички (РБК-Україна)

Активісти прийшли з плакатом "Де відрубані руки?"

На Михайлівський площі у Києві сьогодні, 17 березня 2019, під час заходу "Народна зустріч з Петром Порошенко" відбулась сутичка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Активісти, які вимагали покарання винних у розкраданні бюджетних коштів виділених для розвитку оборонної сфери, з плакатом, на якому написано: "Де від рубані руки?" в ході виступу Петра Порошенка почали вигукувати: "Ганьба!".

Люди з іншого боку, які прийшли підтримувати президента Порошенка, відповіли агресією щодо активістів.

Крім того, невідомі особи, які стояли позаду, порвали плакат активістів.

Зазначається, що поліція комунікація намагалися зупинити сутичку.

Опубліковано Alina Kondratenko Неділя, 17 березня 2019 р.

Нагадаємо, вчора президент України Петро Порошенко підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про проведення аудиту Державного концерну "Укроборонпром" та підприємств, які в нього входять, за участі іноземних експертів.

Додамо, що вчора перед мітингом Порошенка у Полтаві затримали близько десятка людей. За словами очевидців, на Театральній площі міста Полтава група молодих людей з напівзакритими обличчями почала кидати в бік сцени пляшки. В результаті близько десяти людей забрали в автозаки.