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В Германии заявили, что Украина нуждается в дополнительной помощи от G7

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Четверг 23 февраля 2023 16:02
В Германии заявили, что Украина нуждается в дополнительной помощи от G7 Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Нам нужна дополнительная поддержка для Украины", - заявил он.

По словам министра, страны G7 пытаются найти больше финансовой помощи для Украины. При этом он добавил, что пакета в миллиард евро, который уже выделен на 2023 год, будет недостаточно.

В то же время Линднер не сообщил никаких подробностей о размере дефицита финансирования.

Украине нужны деньги для поддержания государственной деятельности, несмотря на войну с Россией. Это включает в себя зарплаты и пенсии для государственных служащих, учителей и полицейских, а также восстановление разрушенной инфраструктуры.

На данный момент ЕС обязался предоставить кредиты на сумму 18 миллиардов евро. Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила в Бенгалуру, что США хотят внести дополнительные десять млрд долларов. Япония, которая приняла председательство в G7 от Германии, хочет предоставить около 5,5 млрд долларов. Оставшийся пробел может быть заполнен за счет запланированной программы Международного валютного фонда.

Ожидается, что сегодня министры финансов стран G7 завтра обсудят новую помощь Украине.

Кроме того, в Швейцарии планируют выделить новый пакет гуманитарной помощи Украине на более чем 100 млн долларов.

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