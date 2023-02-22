G7 хочет создать новый инструмент для усиления соблюдения санкций против РФ, - Bloomberg

Страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Инструмент, предварительно названный "Механизмом координации правоприменения", направлен на поддержку обмена информацией и других действий. Это касается стран и фирм в любой точке мира, подозреваемых в пособничестве войны России против Украины путем уклонения от санкций или их подрыва.

Этот шаг был сделан, когда российское вторжение достигло годовой отметки, а Украина готовится к новым боевым действиям по мере потепления.

"Ожидается, что на этой неделе G7 и Европейский союз объявят о новых санкциях и торговых ограничениях в отношении товаров, используемых российскими военными, включая технологии, комплектующие, тяжелые автомобили, промышленное оборудование, электронику и строительное оборудование. Они также нацелены на компании в таких странах, как Иран, поддерживающий военные усилия РФ", - говорится в материале.

Улучшение соблюдения существующих санкций будет в центре внимания союзников. По словам одного из источников, США обеспокоены выполнением уже принятых мер. Также G7 будет стремиться усилить давление на компании и страны, которые могут помочь России избежать влияния санкций и изучить будущие меры и ограничения, чтобы сломать поток военных поставок в РФ. ЕС также стремится заставить банки и другие учреждения сообщать о находящихся под санкциями российских активах, которыми они владеют.

Выявление местонахождение объектов, находящихся под санкциями, будет иметь решающее значение для помощи в восстановлении Украины. G7 считает, что Россия несет ответственность за ущерб, причиненный критически важной инфраструктуре Украины, и хочет убедиться, что Москва заплатит за восстановление.

Отдельно группа стран ЕС на этой неделе предложила наделить новыми полномочиями орган по борьбе с отмыванием денег, который вскоре будет создан с целью улучшения координации при применении санкций.