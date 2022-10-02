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Порошенко призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной

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Воскресенье 02 октября 2022 18:01
Порошенко призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной. Он отметил, что сейчас Украина является "зонтиком безопасности" для Европы и НАТО, и ей нужна быстрая и решительная поддержка союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Порошенко во время международной конференции по вопросам безопасности в Висби на острове Готланд (Швеция).

Порошенко также отметил, что любые другие варианты "безопасных гарантий" играют в пользу Владимира Путина.

"Довольно говорить о "гарантиях безопасности", это абсолютно вредный месседж. Когда я стал президентом в 2014 году, я взял группу своих советников, чтобы выяснить, как мы можем использовать гарантии безопасности из Будапештского меморандума. Никак! Это лишь сигнал о том , как помочь Путину избежать членства Украины в НАТО", - заявил Порошенко.

Он убежден, что нам нужно членство в НАТО. Поэтому он призвал союзников по НАТО брать пример из стран Балтии, демонстрирующих однозначную поддержку евроатлантических стремлений Украины.

"Я остаюсь оптимистом - Украина будет в НАТО. Украина будет лучшей армией Европы. Нам нужно ваше единство и солидарность с Украиной", - резюмировал Порошенко.

Отметим, что уже 10 стран поддержали членство Украины в НАТО, такие как Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия и Канада.

Добавим, согласно алгоритму процедуры вступления в блок, поддержать членство Украины должны все его 30 стран-членов.

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Петр Порошенко НАТО
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