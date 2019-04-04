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Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО

Новини » Політика    04.04.2019 - 14:26
Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко привітав НАТО з 70-річним ювілеєм

Президент України Петро Порошенко привітав НАТО з 70-річним ювілеєм, відзначивши, що Північноатлантичний альянс залишається безальтернативним напрямком для країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

Порошенко привітав союзників по НАТО з ювілеєм.

"Вітаю наших союзників по НАТО з важливим ювілеєм! 70 років тому цивілізований світ об'єднався для створення Північноатлантичного альянсу. За ці роки Альянс довів, що він про мир, стабільність і людську гідність. За ці роки Альянс також довів, що є найбільш міцною та ефективною командою однодумців - жодного випадку, щоб комусь з членів хтось погрожував", - написав він.

Порошенко підписав програму зміцнення партнерства між Україною та НАТО.

"З вірою в це підписую чергову річну національну програму зміцнення партнерства між Україною і НАТО", - написав він.

Президент заявив, що Україна високо цінує солідарність Альянсу і незмінну підтримку перед обличчям агресії Росії.

"Сьогодні, коли російський агресор цинічно і зухвало порушує норми та правила, встановлені в світі, рух до НАТО залишається безальтернативним напрямком для України, її захисту та збереження територіальної цілісності", - написав Порошенко.

Він запевнив, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові спільного та безпечного майбутнього.

Президент підкреслив, що всі ці роки Україна впевнено торувала свій шлях до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, Порошенко нагадав про створення нової української армії. За словами Порошенка, Україна "фактично є Східним флангом Альянсу. І по озброєнню, і за досвідом, і за стандартами".

Президент заявив, що вже сьогодні Україна готова взяти на себе довгоочікувані зобов'язання і приступити до виконання Плану дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вітає євроатлантичні прагнення щодо членства України в НАТО.

 

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