Порошенко задекларував майже 1,6 млрд гривень доходів за 2018

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, президент задекларував 1,1 млрд гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust Schweiz AG

Президент України Петро Порошенко задекларував за минулий рік дохід у розмірі 1 мільярда 556 мільйонів 273 тисяч гривень. Відповідні дані вказані в його електронній декларації, опублікованій у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зокрема, глава держави задекларував 1,1 мільярда гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцарія), 400 мільйонів гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд" Прайм Ессетс Кепітал".

Також 28,8 мільйона гривень доходу Порошенка становить повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики та інвестиційної прибутку при погашенні ОВДП, 21 мільйон гривень - відсотки від Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), 0,8 мільйона гривень доходу від відчуження майна. При цьому вказаний обсяг зарплати президента становить 336 тисяч гривень.

Крім того, в декларації глави держави вказані 15 об'єктів нерухомості, включаючи земельну ділянку площею 33,1 тис. кв. м і чотири квартири. Також задекларовані два автомобілі: Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 року випуску у власності Порошенка і і Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 року, яким володіє його дружина Марина Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко перед виборами задекларував ще майже 40 млн гривень доходів.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня Порошенко задекларував 127 мільйонів гривень доходів від "Прайм Ессетс Кепітал" і "Міжнародного інвестиційного банку". Зазначалося, що у поданих в 2019 році деклараціях загальний дохід склав 595 млн гривень, а у декларації, яка була подана 26 грудня 2018 року, сума доходів Порошенко становила 556,7 млн ​​гривень.

Додамо, президент декларував житловий будинок у Київській області, земельні ділянки, дві квартири в Києві, ще одну в Вінниці, нерухомість в Одесі, дачний будинок, гараж, базу відпочинку "Лебідь" в Одеській області, твори мистецтва, меблі, годинники, музичні інструменти, ювелірні вироби, елітні автомобілі і цінні папери.