Порошенко: ЗСУ будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що героїзм армії дозволяє українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України

Збройні сили України (ЗСУ) будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО в 2020 році. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході візиту у Рівненську область, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко зазначив, що зусилля українського народу та героїзм армії дозволяють українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України.

"В 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані і здатні діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку", - сказав Порошенко, зазначивши, що шлях України до Євросоюзу та НАТО допоможе забезпечити безпеку українських кордонів і суверенітету.

"Наш шлях до миру, але не на умовах капітуляції, яку нам пропонує російська п’ята колона, а на умовах національних інтересів України", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раінше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що вся закуплена для Збройних сил України (ЗСУ) зброя та техніка відповідає стандартам НАТО.

Як писало РБК-Україна, за даними української розвідки, рівень загрози з боку Російської Федерації залишається високим.