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Рівень загрози з боку РФ залишається високим, - ГУР

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 17:57
Рівень загрози з боку РФ залишається високим, - ГУР
Фото: Вадим Скібіцький (uacrisis.org)

У ГУР зазначили, що РФ здатна проводити широкомасштабні наступальні операції

За даними української розвідки, рівень загрози з боку Російської Федерації залишається високим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького виданню "Обозреватель". 

Скібіцький зазначив, що у 2014 році Україна була не готова, в першу чергу морально, до наступу Росії.

"Він (рівень загрози з боку РФ, - ред.) високий. Він свідчить про те, що Російська Федерація тим угрупованням військ, яке у неї є, і в тій готовності, здатна проводити широкомасштабні наступальні операції. На дану загрозу Україна реагує усіма можливими способами. Це об'єктивна реальність", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загрози з боку Російської Федерації (РФ) на суходільному кордоні й на Азові досі зберігаються. Крім того, за словами Полторака, РФ зосередила потужне угруповання військ в окупованому Криму.

Крім того, раніше Скібіцький заявляв про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі. За його словами, ряд ознак вказує на підготовку Росією диверсійно-терористичного акту з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин.

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