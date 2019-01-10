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Порошенко: ВСУ будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году

Новости » Политика    10.01.2019 - 18:27
Порошенко: ВСУ будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что героизм армии позволяет украинской дипломатии укрепить международную коалицию в поддержку Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут способны действовать полностью по стандартам НАТО в 2020 году. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Ровенскую область, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что усилия украинского народа и героизм армии позволяют украинской дипломатии укрепить международную коалицию в поддержку Украины.

"В 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - сказал Порошенко, отметив, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета.

"Наш путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что все закупленное для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие и техника отвечают стандартам НАТО.

Как писало РБК-Украина, по данным украинской разведки, уровень угрозы со стороны Российской Федерации остается высоким.

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