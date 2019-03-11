Порошенко: ТСК назве причетних до корупції в обороні

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко закликає розслідувати корупцію в оборонному секторі

Тимчасова слідча комісія Верховної ради має назвати причетних до корупції в обороні. Про це заявив президент України Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку Житомирської області.

Зокрема, Порошенко зазначив, що напередодні виборів на армію і суспільство спрямований "обстріл з гармат інформаційної війни".

"Сподіваюся, Тимчасова слідча комісія Верховної ради оцінить факти розкрадання і підриву обороноздатності і назве прізвища причетних. Ніяка димова завіса брехні не зможе їх приховати", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого Рада доручила Тимчасовій слідчій комісії (ТСК) провести розслідування матеріалів щодо розкрадання в обороні.

Мова йде про журналістське розслідування програми "Наші гроші", в якому говорилося про причетність людей з оточення Порошенка до схеми по розкраданню в оборонному комплексі України. На підставі цих даних президент звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО, який фігурував в оприлюднених матеріалах. Пізніше також стало відомо, що він причетний до розкрадання мільйонів на міжнародному контракті.