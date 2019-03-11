ГПУ за п'ять років відкрила понад 400 справ за розкрадання в армії

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

За розкрадання в армії пред'явлено 120 обвинувачень

За останні п'ять років Генеральна прокуратура України відкрила понад 400 справ щодо розкрадання в армії. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат від "БПП" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона також зазначила, що президент Петро Порошенко залишається "гарантом нульової толерантності" до корупції в оборонній сфері.

"За фактами розкрадання в армії за останні 5 років порушено понад 400 кримінальних справ Генеральною та військовою прокуратурою. Вже пред'явлено 120 звинувачень і знаходяться в суді справи по розкраданням в армії", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко розповів про участь Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби та Служби безпеки України в розкраданнях в "Укроборонпромі".

Зазначимо, президент Петро Порошенко заявив, що журналістське розслідування про корупцію в оборонному секторі базувалося на витоку інформації з правоохоронних органів. У розслідуванні зазначалося, що люди з оточення Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері.