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ГПУ за п'ять років відкрила понад 400 справ за розкрадання в армії

Новини » Політика    11.03.2019 - 12:43
ГПУ за п'ять років відкрила понад 400 справ за розкрадання в армії
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

За розкрадання в армії пред'явлено 120 обвинувачень

За останні п'ять років Генеральна прокуратура України відкрила понад 400 справ щодо розкрадання в армії. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат від "БПП" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона також зазначила, що президент Петро Порошенко залишається "гарантом нульової толерантності" до корупції в оборонній сфері.

"За фактами розкрадання в армії за останні 5 років порушено понад 400 кримінальних справ Генеральною та військовою прокуратурою. Вже пред'явлено 120 звинувачень і знаходяться в суді справи по розкраданням в армії", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко розповів про участь Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби та Служби безпеки України в розкраданнях в "Укроборонпромі".

Зазначимо, президент Петро Порошенко заявив, що журналістське розслідування про корупцію в оборонному секторі базувалося на витоку інформації з правоохоронних органів. У розслідуванні зазначалося, що люди з оточення Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері.

 

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Новини України коррупцияоборонаІрина Луценко
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