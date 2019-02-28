Рада доручила ТСК провести розслідування матеріалів щодо розкрадань в обороні

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали відповідну постанову

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №10104 "Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань у державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови підтримали 229 нардепів.

Документом визначається, що повноваження ТСК Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 рік розповсюджуються на будь-які правопорушення в оборонній сфері, в тому числі у 2018-2019 роках.

"Доручити Тимчасовій слідчій комісії невідкладно провести розслідування за матеріалами, які були оприлюднені в засобах масової інформації з приводу закупівлі запчастин, комплектуючих та обладнання для підприємств ДК "Укроборонпром", - сказано у тексті постанови.

Також ТСК доручено провести публічне засідання спільно з представниками Генеральної прокуратури України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Міністерства оборони України, ДК "Укроборонпром" та інших посадових осіб щодо розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів зловживань в оборонній сфері.

"Верховній раді України в найкоротший термін заслухати інформацію Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу на пленарному засіданні. Рекомендувати членам комітету з питань національної безпеки і оборони, комітету з питань запобігання і протидії корупції, комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності взяти участь у роботі Тимчасової слідчої комісії", - вказано у документі.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, раніше нардепи зареєстрували постанову про передачу відомостей про корупцію в оборонній сфері в існуючу ТСК, яка створена при комітеті з питань національної безпеки.

Як писало РБК-Україна раніше, програма "Наші гроші" провела розслідування, в якому йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, за які українські оборонні підприємства переплачували в 2-4 рази.

Додамо, після скандалу Гладковський оголосив про припинення повноважень у РНБО. Відзначимо, САП відкрила справу через розкрадання в оборонній сфері.