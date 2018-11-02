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Порошенко під час візиту до Туреччини зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Новини » Політика    02.11.2018 - 22:09
Фото: Петро Порошенко та патріарх Варфоломій(president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та патріарх Варфоломій(president.gov.ua)

Порошенко перебуватиме у Туреччині 3-4 листопада

Президент України Петро Порошенко під час свого офіційного візиту до Туреччини зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "ІФ-Україна".

Зазначається, що народний депутат, представник президента у Верховній раді України Ірина Луценко повідомила про плани Порошенка зустрітися із Варфоломієм в  ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, 2 жовтня.

"Обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію щодо томосу, вже оголошену", - сказала Луценко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада відвідає Туреччину з офіційним візитом. Зокрема, 3 листопада під головуванням Порошенка та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана відбудеться засідання Стратегічної ради високого рівня, у ході якого заплановано обговорення співпраці між країнами. Крім того, Порошенко та Ердоган проведуть окремі переговори. 

Порошенко також відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інаугурації Консульства України в Анталії та центру культури "Український дім".

Зазначимо, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іов (Гечі) заявив, що в Україні з 11 жовтня канонічно не існує Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату.

УПЦ Московського патріархату в Україні більше не існує, - Константинополь Порошенко 3-4 листопада відвідає Туреччину з офіційним візитом
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