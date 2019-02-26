РФ повинна негайно звільнити українських моряків, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

За словами Волкера, необхідно забезпечити мирне проходження кораблів через Керченську протоку

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер заявив, що Росія повинна негайно звільнити українських моряків, захоплених у ході атаки РФ в Азові. Про це він заявив у ході візиту в Одесу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

Волкер підкреслив необхідність забезпечення мирного проходження кораблів через Керченську протоку.

"Ми не визнаємо нападу Росії на військові українські кораблі. Це незаконний акт, і ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків. Ми хочемо і прагнемо, щоб таких інцидентів у майбутньому не траплялось. Через певну комунікацію треба забезпечити, щоб в мирний спосіб кораблі могли проходити через Керченську протоку і прямувати до портів в Азовському морі", - зазначив спецпредставник.

Нагадаємо, на початку лютого Курт Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі в переговорах з Росією, поки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

Як писало РБК-Україна, президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Вільнюс запропонує ввести додаткові санкції відносно Росії, якщо РФ буде продовжувати агресивну політику в Україні і в Керченській протоці.

Вона підкреслювала, що Європейський союз цього тижня повинен оголосити, скільки людей буде внесено до списку санкцій після агресії у Керченській протоці.

Додамо, 20 лютого Комітет постійних представників ЄС включив у чорний список вісім росіян за агресію РФ у Керченській протоці.