Порошенко вніс у Раду закон про участь у Розширеній частковій угоді про спорт

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Спорт в Україні - Порошенко вніс у Раду закон про участь в EPAS 27 листопада

Президент Петро Порошенко вніс у парламент законопроект №0205 "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Верховної ради.

Відповідний проект був зареєстрований 27 листопада 2018 року.

Підкреслюється, що приєднання до цієї угоди дозволить Україні стати активним учасником загальноєвропейських процесів у сфері фізичної культури і спорту. Наразі до неї приєдналися 38 країн-членів РЄ.

Також вказано, що участь нашої держави в цій угоді дасть можливість обмінюватися досвідом роботи європейських країн з різних питань сфери фізичної культури і спорту, брати участь у діючих програмах і проектах угоди, що спрямовані на боротьбу з корупцією у спорті, маніпулюванням спортивними змаганнями, насильством під час спортивних заходів, іншими негативними явищами у спорті.

"Участь України в EPAS передбачає щорічну сплату Україною членських внесків до бюджету EPAS у розмірі близько 20 тис. євро", - сказано у записці.

Разом з тим підкреслюється, що у 2018 році реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, оскільки відповідні видатки вже передбачені Мінмолодьспорту.

"Реалізація закону "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)" відповідає національним інтересам України, спрямує міжурядове співробітництво України у сфері фізичної культури і спорту на подальший розвиток в європейському вимірі, сприятиме інтеграції України в європейське та світове співтовариство шляхом адаптації законодавства України до законодавства Ради Європи, участі у проектах та програмах Ради Європи, ознайомлення з досвідом діяльності інших європейських країн у сфері фізичної культури і спорту", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань науки і освіти рекомендував Раді прийняти за основу проект закону №8356 про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо пільг під час вступу на спеціальність з фізичної культури і спорту молоді, яка професійно займається спортом.

Як писало РБК-Україна, у квітні Рада не підтримала законопроект №0180 "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів". Законопроект відправили на повторне перше читання у комітет.