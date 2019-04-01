Порошенко уповноважив Петренка підписати договір із Йорданією про допомогу у кримінальних та цивільних справах

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження щодо уповноваження глави Міністерства юстиції України Павла Петренка на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Адміністрації президента.

Як зазначається у розпорядженнях президента України №39/2019-рп та №40/2019-рп, Павла Петренка уповноважують на підписання Договорів між Україною та Йорданією.

"Уповноважити Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про взаємну правову допомогу у цивільних справах", - йдеться у розпоряджені №39/2019-рп.

Крім того, голова Мін'юсту отримав повноваження на підписання Договору між країнами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що президент Петро Порошенко призначив голову Мін'юсту Павла Петренко уповноваженним на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб.

Крім того, президент Петро Порошенко призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Ним став Андрій Олексієнко.

Також 21 березня президент Петро Порошенко призначив головою Дарницької районної міськадміністрації Києва радника столичного міського голови - Сергія Леваду.