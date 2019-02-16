Порошенко: України не буде, якщо вона перестане стріляти

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвав агресію в Керченській протоці "абсолютно новою реальністю"

Якщо Україна перестане застосовувати на Донбасі зброю у відповідь на російську агресію, її не стане. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Зокрема, він назвав російську агресію в Керченській протоці "абсолютно новою реальністю".

"Ми повинні навчитися жити в цій новій реальності. Якщо не буде єдності і солідарності, агресор може піти далі. (Прийнято вважати, - ред.) якщо РФ припинить стрілянину - настане мир. Але якщо Україна перестане стріляти - не буде України", - заявив Порошенко.

Він також подякував партнерам за підтримку реформ.

"Хочу подякувати іноземним партнерам за підтримку протягом 5 років. Але ми хочемо отримати колективну відповідь про те, що робити з безпекою", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що без України не може бути безпеки в Європі та всьому світі.

Відзначимо, сьогодні також стало відомо, що Канада надасть Україні фінансову допомогу для проведення чесних виборів в березні 2019 року.

