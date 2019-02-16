ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: України не буде, якщо вона перестане стріляти

Новини » Політика    16.02.2019 - 19:12
Порошенко: України не буде, якщо вона перестане стріляти
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвав агресію в Керченській протоці "абсолютно новою реальністю"

Якщо Україна перестане застосовувати на Донбасі зброю у відповідь на російську агресію, її не стане. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Зокрема, він назвав російську агресію в Керченській протоці "абсолютно новою реальністю".

"Ми повинні навчитися жити в цій новій реальності. Якщо не буде єдності і солідарності, агресор може піти далі. (Прийнято вважати, - ред.) якщо РФ припинить стрілянину - настане мир. Але якщо Україна перестане стріляти - не буде України", - заявив Порошенко.

Він також подякував партнерам за підтримку реформ.

"Хочу подякувати іноземним партнерам за підтримку протягом 5 років. Але ми хочемо отримати колективну відповідь про те, що робити з безпекою", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що без України не може бути безпеки в Європі та всьому світі.

Відзначимо, сьогодні також стало відомо, що Канада надасть Україні фінансову допомогу для проведення чесних виборів в березні 2019 року.
 

 

Україна вивчить євроінтеграційний досвід Чорногорії
Новини України Порошенко ПетробезопасностьМюнхен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся