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Канада надасть Україні фінансову допомогу для проведення чесних виборів

Новини » Вибори 2019    16.02.2019 - 18:16
Канада надасть Україні фінансову допомогу для проведення чесних виборів
Фото: Христя Фріланд (EPA)

Україна отримає від Канади 25 млн доларів

Канада надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 25 млн доларів для проведення чесних та прозорих президентських виборів 2019. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

За словами Фріланд, до України прибуде понад сотня канадських спостерігачів для моніторингу чесності президентських виборів.

"Багато людей в Україні розчаровані реформами, таких багато навіть серед моїх друзів. Тому українці повинні отримати чесні вибори, щоб визначитися з тим, хто керуватиме їхньою країною", - зазначила глава канадського МЗС.

Крім того, Фріланд закликала інші країни відправити своїх спостерігачів в Україну для контролю за прозорістю виборів 2019.

Нагадаємо, 15 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала спостерігачів від Франції та Словаччини на виборах президента 2019.

Раніше, Центральна виборча комісія зареєструвала 90 міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах 2019.

Додамо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що зовнішній курс України не зміниться в разі зміни президента за підсумками виборів 2019.

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