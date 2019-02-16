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Порошенко: без України не може бути безпеки в Європі

Новини » Політика    16.02.2019 - 18:59
Порошенко: без України не може бути безпеки в Європі
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко прокоментував роль України в глобальній безпеки

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Петро Порошенко заявив, що без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, у коментарі представникам ЗМІ в рамках участі в Мюнхенській конференції Порошенко підкреслив, що без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі.

"Сьогодні ви бачили, що і у виступі канцлера Німеччини, і на двосторонній зустрічі (з Ангелою Меркель, - ред.) Ми обговорили всі питання нашого співробітництва, починаючи від підтримки реформ і закінчуючи рішучими зусиллями для захисту позицій України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко і Меркель обговорили введення "Азовського пакету" санкцій проти Російської Федерації. Крім того, сторони обговорили шляхи протидії російській агресії.

Зазначимо, на зустрічі з Порошенком в Мюнхені віце-президент США Майк Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером. Також повідомлялося, що вони обговорили координацію санкцій проти РФ за агресію в Керченській протоці.

 

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