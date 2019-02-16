Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером США

Фото: Петро Порошенко та Майк Пенс (twitter.com/poroshenko)

Порошенко та Пенс обговорили співпрацю між Україною та США

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю між Україною та Сполученими Штатами у сфері оборони, зокрема, постачанні Україні всіх типів зброї.

Також, Порошенко та Пенс обговорили координацію щодо санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці.

"У Мюнхені з Пенсом також ретельно обговорили координацію наших зусиль щодо реакції на агресію РФ у Керченській протоці. А також - подальші дії із запровадження санкцій щодо РФ та координації цих санкцій із Євросоюзом", - написав президент у Twitter.

Крім того, Порошенко висловив вдячність за фінансову допомогу Україні в розмірі 700 млн доларів, які були додатково спрямовані країні Конгресом США.

Нагадаємо, раніше під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили шляхи протидії російській агресії проти України. Також сторони обговорили запровадження "Азовського пакету" санкцій проти РФ.

Раніше, президент Порошенко обговорив із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання співробітництва України з Північноатлантичним альянсом на найближчий період.