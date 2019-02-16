ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером США

Новини » Політика    16.02.2019 - 18:47
Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером США
Фото: Петро Порошенко та Майк Пенс (twitter.com/poroshenko)

Порошенко та Пенс обговорили співпрацю між Україною та США

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю між Україною та Сполученими Штатами у сфері оборони, зокрема, постачанні Україні всіх типів зброї.

Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером США

Також, Порошенко та Пенс обговорили координацію щодо санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці.

"У Мюнхені з Пенсом також ретельно обговорили координацію наших зусиль щодо реакції на агресію РФ у Керченській протоці. А також - подальші дії із запровадження санкцій щодо РФ та координації цих санкцій із Євросоюзом", - написав президент у Twitter.

Пенс назвав Україну надійним стратегічним партнером США

Крім того, Порошенко висловив вдячність за фінансову допомогу Україні в розмірі 700 млн доларів, які були додатково спрямовані країні Конгресом США.

Нагадаємо, раніше під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили шляхи протидії російській агресії проти України. Також сторони обговорили запровадження "Азовського пакету" санкцій проти РФ.

Раніше, президент Порошенко обговорив із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання співробітництва України з Північноатлантичним альянсом на найближчий період.

Мадуро має залишити посаду президента Венесуели, - Пенс Україна вивчить євроінтеграційний досвід Чорногорії
Новини України Порошенко ПетроМюнхенская конференция по безопасностиМайк Пенс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся