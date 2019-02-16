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Порошенко та Меркель обговорили запровадження "Азовського пакету" санкцій

Новини » Політика    16.02.2019 - 13:41
Порошенко та Меркель обговорили запровадження "Азовського пакету" санкцій
Фото: зустріч Порошенка та Меркель (president.gov.ua)

Вони провели переговори у рамках конференції в Мюнхені

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента України.

Як зазначається, співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України.

Президент України наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму.

Сторони скоординували дії з метою запровадження "Азовського пакету" санкцій.

Крім того, однією з важливих тем переговорів стало питання запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні.

РБК-Україна писало, що під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розуміє занепокоєння України будівництвом "Північного потоку-2".

Крім того, Меркель в ході виступу на Мюнхенській конференції зазначила, що Україна залишиться транзитною країною для російського газу.

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Новини України Порошенко ПетроАнгела МеркельСанкції
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