ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнерівців"

Київ, Середа 12 серпня 2020 15:10
Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнерівців"
Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна просить передати Білорусь 28 затриманих бойовиків

Офіс генерального прокурора направив до Генеральної прокуратури Білорусі запит про видачу 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Серед них 9 громадян України.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що всім цим громадянам раніше було повідомлено про підозру в участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також Шевченківським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - повідомили в ОГП.

Питання про видачу запрошуваних осіб буде вирішуватись компетентними органами Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, які приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України экстрадициязапросПВК Вагнера
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся