Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнерівців"

Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)

Україна просить передати Білорусь 28 затриманих бойовиків

Офіс генерального прокурора направив до Генеральної прокуратури Білорусі запит про видачу 28 затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Серед них 9 громадян України.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що всім цим громадянам раніше було повідомлено про підозру в участі терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також Шевченківським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Слідством встановлено, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - повідомили в ОГП.

Питання про видачу запрошуваних осіб буде вирішуватись компетентними органами Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, які приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.