МЗС України назвав ключові кроки для отримання плану щодо членства в НАТО

Фото: Єгор Божок (president.gov.ua)

Україні необхідно завершити реформи в секторі оборони

Україна для одержання Плану дій щодо членства в НАТО має виконати ряд умов, у тому числі в оборонній сфері. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

За його словами, Україні необхідно зробити ряд додаткових кроків у сфері оборонної реформи в частині реорганізації Міністерства оборони. Зокрема, повинні бути розведені посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу, тобто в структурі Генштабу з'явиться "J-структура НАТО". В середині 2020 року планується завершити оборонний огляд і підготувати новий Стратегічний оборонний бюлетень.

Також Україні необхідно завершити посилення парламентського контролю над сектором оборони, безпеки і розвідки. Дане питання практично вирішене шляхом створення оновленого комітету.

"Крім того, існує дуже болюче питання, яке, втім, не можна обійти. Це реформа системи оборонних закупівель. Це дуже актуальна тема з точки зору внутрішньої політики, і вона не залишається без уваги наших партнерів. Це також один з фундаментальних принципів, на яких працює НАТО. Якщо ми не переведемо цю систему на стандарт, який сприймається в Альянсі, не буде серйозної розмови", - зазначив Божок.

Також на порядок денний вийшло питання запровадження в Україні системи контролю іноземних інвестицій, особливо в оборонній галузі. Ситуація стала особливо актуальною у зв'язку з придбанням компанії "Мотор Січ" інвесторами з Китаю.

Божок підкреслив, що для отримання ПДЧ необхідно провести реформу СБУ, а також сектору розвідки у відповідності зі стандартами НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить необхідності в подачі нової заявки України на отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Відзначимо, Україна подала заявку на отримання ПДЧ ще в 2008 році.