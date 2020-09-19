Підозрюваного у нападі на Балуха арештували

Фото: Володимир Балух (ru.krymr.com)

Підозрюваного у нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха арештували на два місяці. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

Підозрюваний повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті.

"У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Нагадаємо, в поліції розкрили подробиці про підозрюваного в нападі на Балуха.

Зазначимо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма. У нього був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.