Порошенко і Столтенберг обговорили шляхи посилення співпраці України з НАТО

Фото: Петро Порошенко і Йенс Столтенберг (facebook.com/president.gov.ua)

Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Президент Петро Порошенко проводить зустріч з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в рамках Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенко.

Порошенко подякував НАТО за консолідовану підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і рішучий осуд агресивних дій РФ.

Глава держави високо оцінив масштабну практичну допомогу НАТО в реформуванні сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. У ході переговорів було відзначено значний прогрес, досягнутий українською стороною на цьому шляху.

Президент України наголосив на незмінності курсу євроатлантичної інтеграції України. Генеральний секретар позитивно відзначив прийняття цього рішення і підтвердив, що Альянс продовжує дотримуватися політики відкритих дверей.

Крім того, окремо було обговорено шляхи посилення співпраці України з НАТО у відповідь на існуючі загрози в акваторії Чорного і Азовського морів, зокрема з метою зміцнення потенціалу українських ВМС. Зокрема, була відзначена важливість візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО, який також повинен продемонструвати незмінну підтримку НАТО Україні у протидії агресії Росії.

Столтенберг поінформував про результати зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, в якій він, зокрема, закликав Росію звільнити українських моряків.

Нагадаємо, Петро Порошенко 15-16 лютого перебуває з робочим візитом в Німеччині для участі в 55-й Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, Порошенко виступить в рамках сесії на тему "Безпека в східній Європі", а також проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами і керівниками міжнародних організацій.